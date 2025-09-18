Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Firma- Täter entwenden Metallplatten und Firmenfahrzug

Wetter (ots)

Metallplatten (Wendeschneidplatten) und ein Firmenfahrzeug der Marke Mitsubishi wurden bei einem Einbruch in eine Firma für Metallverarbeitung in der Wasserstraße zwischen dem 16.9.2025, 18:00 Uhr und dem 17.9.2025 7:00 Uhr gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen bauten die Täter ein Zaunelement aus und gelangten so auf das Grundstück. Im weiteren Verlauf hebelten sie mehrere Metalltüren auf und durchsuchten die Räumlichkeiten der Firma nach Wertgegenständen. Sie entwendeten ein Firmenfahrzeug und Metallplatten in derzeit nicht bekannter Menge. Nach der Tat entfernten sich die Täter mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Bereits vor circa drei Monaten wurde in diese Firma eingebrochen. Auch damals wurden Wendeschneidplatten in einer größeren Anzahl gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

