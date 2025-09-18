Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel/Ennepe-Ruhr-Kreis: Tag der 0 Verkehrstoten - Sicherheit im Straßenverkehr fängt früh an

Sprockhövel/Ennepe-Ruhr-Kreis

Am heutigen Donnerstag (18.09.2025) begehen wir den Tag der 0 Verkehrstoten. Ein Ziel, dass sich nicht nur die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises auf die Fahne schreiben möchte - es ist ein Ziel, welches die Polizei von Nordrhein-Westfalen verfolgt. Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass im Straßenverkehr keine einzige Person mehr stirbt. Und deshalb fangen wir mit diesem Thema schon sehr früh an: und zwar in der Grundschule.

Gestern waren bereits die Bezirksdienstbeamtinnen PHKin Sonja Vatheuer und PHKin Alexandra Kovacs in der Grundschule Gennebreck in Sprockhövel. Für die 27 frisch eingeschulten Kinder stand in dieser Woche ein besonderer Unterrichtsgang auf dem Programm. Gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin erhielten die Erstklässler Besuch von der Polizei und erhielten wichtige Tipps für den sicheren Schulweg. Zunächst wurde gezeigt, wie retroreflektierende Materialien im Straßenverkehr wirken und warum es so wichtig ist, gerade in der dunklen Jahreszeit gut sichtbar zu sein. Anschließend bekamen die Kinder eine leuchtend rote, reflektierende Kappe, die von der Kreisverkehrswacht gespendet wurde. Im Anschluss machten sich alle gemeinsam auf den Weg zur Kirche in Herzkamp. Dabei gingen sie den vorgesehenen Schulweg zu Fuß ab und übten ganz praktisch, wie man sicher Straßen überquert und mögliche Gefahrenstellen erkennt. Die Aktion soll Erstklässlern helfen, ihren täglichen Weg zur Schule sicher und selbstbewusst zu meistern. Außerdem sorgt die gezielte Aufklärung über die Gefahren im Straßenverkehr dafür, dass den Kindern schon früh bewusst wird, wie sie sich im besten Fall verhalten sollten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell