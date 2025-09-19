Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Über 2,4 Promille- Hattinger verursacht Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Erheblich alkoholisiert verursachte am 19.09.2025, gegen 4:10 Uhr, ein 28-jähriger Hattinger einen Verkehrsunfall auf der Rheinstraße. Nach ersten Erkenntnissen touchierte er zuerst einen geparkten PKW der Marke Ford. Im weiteren Verlauf kam er dann nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen geparkten PKW der Marke VW. Durch die Wucht des Aufprall wurde der VW auf eine Treppe mit angrenzender Mauer geschoben. Alle Fahrzeuge waren erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Hattinger erheblich unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

