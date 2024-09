Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag missachtete ein Fahranfänger bei Sontheim a.d. Brenz die Vorfahrt einer Seniorin.

Ulm (ots)

Gegen 13.20 Uhr bog ein 18-Jähriger mit seinem VW Touran, von der Hermaringer Straße kommend, auf die B 492 ein. Von links kam eine 74-Jährige. Die war mit ihrem Renault Captur in Richtung Gundelfingen unterwegs und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug der Seniorin über die Fahrbahn und prallte gegen die Schutzplanken. Bei dem Unfall erlitten die 74-Jährige sowie ihr 81-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Der 18-Jährige sowie sein 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle Beteiligten in Kliniken. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Autos. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am VW auf 8.000 Euro, den am Renault auf ca. 12.000 Euro. Der Sachschaden an den Schutzplanken wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 15 Uhr war die Bundesstraße geräumt und wieder frei befahrbar.

++++1893920 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell