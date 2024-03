POL-BO: Fahrradsaison-Eröffnung der Polizei mit buntem Programm am 6. April in Bochum - Innenminister Herbert Reul zu Besuch

Bochum (ots) - Nach einem Kiosk-Einbruch in Bochum-Langendreer fahndet die Polizei nach drei Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise. Ein Zeuge beobachtete am frühen Donnerstagmorgen, 28. März, um kurz vor 3 Uhr, wie drei Männer erfolglos versuchten, die Hintertür des Kiosks an der Unterstraße 36 aufzuhebeln. Als der Zeuge sich bemerkbar machte, flüchteten ...

