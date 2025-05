POL-MG: Diebstahl im Gemeindehaus

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 20. Mai, ist es um 10.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Preyerstraße/ Watelerstraße im Stadtteil Schrievers gekommen. Eine 84-jährige Fahrradfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Nach eigener Aussage befuhr eine 71-jährige Autofahrerin die Preyerstraße in Richtung Pongser Straße, als sie an der Einmündung beabsichtigte nach links in die Watelerstraße ...

mehr