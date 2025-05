Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Abbiegeunfall: 84-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 20. Mai, ist es um 10.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Preyerstraße/ Watelerstraße im Stadtteil Schrievers gekommen. Eine 84-jährige Fahrradfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Nach eigener Aussage befuhr eine 71-jährige Autofahrerin die Preyerstraße in Richtung Pongser Straße, als sie an der Einmündung beabsichtigte nach links in die Watelerstraße abzubiegen. Während des Abbiegens kam es zum Zusammenstoß mit einer 84-jährigen Fahrradfahrerin. Diese stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt.

Ein Rettungswagenteam brachte die Seniorin in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. (cr)

