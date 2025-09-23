PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallgeschädigter gesucht

Landau, Parkplatz Kaufland (ots)

Am 22.09.2025 gegen 09:35 Uhr beschädigte eine 52-jährige PKW-Fahrerin auf dem Parkplatz des Kaufland in Landau beim Parken in eine Parklücke einen danebenstehenden PKW. In der Zeit, in der eine unabhängige Zeugin im Markt die Polizei verständigen ließ, erschien der unbekannte Besitzer des beschädigten Fahrzeugs und verließ den Parkplatz, ohne auf den Schaden aufmerksam gemacht worden zu sein. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Dacia Duster handeln. Die Polizei Landau bittet potentielle Geschädigte, die zum fraglichen Zeitraum mit einem weißen Dacia Duster beim Kaufland einkaufen waren, ihren PKW auf frische Unfallschäden im linken Bereich des Fahrzeughecks zu überprüfen und sich bei entsprechender Feststellung bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
P. Zindel, PHK

Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

