Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Hatzenbühl (ots)

Am 22.09.2025 wurde gegen 14:49 Uhr eine 43-jährige Autofahrerin in Hatzenbühl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund Auffallerscheinungen wurde ihr ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, welcher einen Wert von 1,74 Promille ergab. Auf der Dienststelle wurde der 43-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell