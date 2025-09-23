PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Hatzenbühl (ots)

Am 22.09.2025 wurde gegen 14:49 Uhr eine 43-jährige Autofahrerin in Hatzenbühl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund Auffallerscheinungen wurde ihr ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, welcher einen Wert von 1,74 Promille ergab. Auf der Dienststelle wurde der 43-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth

Telefon 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

