Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Feierlicher Abschied: Franz-Heiner Jansen in den Ruhestand verabschiedet

Kempen (ots)

Kempen, 25. April 2025 - Mit einem feierlichen Großen Zapfenstreich hat die Freiwillige Feuerwehr Kempen ihren langjährigen Wehrführer Franz-Heiner Jansen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Rund 460 geladene Gäste waren an diesem besonderen Abend dabei, um das außergewöhnliche Engagement und die Verdienste von Franz-Heiner zu würdigen.

Der festliche Abend begann an der historischen Burg in Kempen. Von dort aus zogen die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr gemeinsam mit dem Musikverein St. Hubert sowie dem Trommler- und Pfeifenkorps Schmalbroich in einem feierlichen Umzug zum Kirchplatz an St. Marien. Dort erwartete Franz-Heiner - sichtlich gerührt - den emotionalen Höhepunkt des Abends: den Großen Zapfenstreich, der als eine der höchsten Ehrungen im deutschen Feuerwehrwesen gilt.

Franz-Heiner Jansen wurde am 22. November 1961 in Kempen geboren. Seinen Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr begann er am 12. Dezember 1980 im Löschzug Schmalbroich. Nach seiner Beförderung zum Feuerwehrmann im Februar 1982 übernahm er zunehmend Verantwortung: zunächst als stellvertretender Löschzugführer (1987-1993), später als Löschzugführer bis 2004. In der Folge wurde er zum Leiter der Feuerwehr der Stadt Kempen ernannt - ein Amt, das er über zwei Jahrzehnte mit großem Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Führungsstärke ausfüllte.

Auch auf Kreis- und Landesebene war Franz-Heiner aktiv: Seit Dezember 2009 war er stellvertretender Kreisbrandmeister. Zudem engagierte er sich im Verbandsausschuss des Verbandes der Feuerwehren im Regierungsbezirk Düsseldorf (2010-2023).

Privat lebt Franz-Heiner Jansen heute mit seiner Frau Margret in Wall. Das Paar hat zwei Töchter und vier Enkelkinder. Sein familiäres Umfeld - tief in der Feuerwehr verwurzelt - bedeutet ihm viel und wird ihn auch im neuen Lebensabschnitt begleiten.

Die Freiwillige Feuerwehr Kempen bedankt sich herzlich bei Franz-Heiner Jansen für seinen jahrzehntelangen, unermüdlichen Einsatz. Mit seinem Rückzug endet eine Ära - sein Wirken wird unvergessen bleiben. Der offizielle Teil des Abends fand seinen Ausklang in der Feuerwache Kempen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell