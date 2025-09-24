POL-PDLD: Bornheim - Geldbörse aus Bücherei entwendet - Zeugen gesucht
Bornheim (ots)
Im Tatzeitraum (18.09.2025 - 23.09.2025) gelangten unbekannte Täter über ein Fenster in die Bücherei in der Straße "In den Weppen" in Bornheim. Entwendet wurde unter anderem ein Geldbeutel. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.
