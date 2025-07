Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperliche Auseinandersetzung - Wer Kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

In Folge einer verbalen Streitigkeit kam es zu Handgreiflichkeiten am Mittwoch im Bereich des Bahnhofsplatzes. Gegen 20.50 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter einen 15- und 18-Jährigen. Beide wurden in der Folge leicht verletzt. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend in Richtung Landgrabenstraße. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- - ca. 60 Jahre - - kurze graue Haare - - schwarzes T-Shirt - - Fahrradhandschuhe - - führte ein Fahrrad mit sich

Wer Hinweise zum Tathergang oder dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0184231

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell