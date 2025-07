Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungstür manipuliert - Wer kann Hinweise geben?

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwoch erhielten die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr gegen 15.30 Uhr die Meldung über eine manipulierte Tür. Bei dem betroffenen Objekt handelte es sich um eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße. Hier machten sich unbekannte Täter am Schließzylinder zu schaffen, sodass es nicht mehr möglich war die Tür wie gewohnt zu öffnen. Darüber hinaus beschmierten die Täter den Türspion mit weißer Farbe. Die Kameraden der Feuerwehr konnten der Mieterin die Tür öffnen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen. Personen die den Tathergang oder Verdächtige beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0184093

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell