POL-PDLD: Gommersheim - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte
Gommersheim (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Montag (22.09.2025, 18.30 Uhr) auf Dienstag (23.09.2025, 9 Uhr) versucht, in die Kindertagesstätte im Storchenweg einzubrechen. Dabei versuchten sie, ein Bürofenster aufzuhebeln, was ihnen misslang. Ohne Diebesgut machten sich die Täter davon. Hinweis oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell