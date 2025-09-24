PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

POL-PDLD: Gommersheim - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte
  • Bild-Infos
  • Download

Gommersheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag (22.09.2025, 18.30 Uhr) auf Dienstag (23.09.2025, 9 Uhr) versucht, in die Kindertagesstätte im Storchenweg einzubrechen. Dabei versuchten sie, ein Bürofenster aufzuhebeln, was ihnen misslang. Ohne Diebesgut machten sich die Täter davon. Hinweis oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 08:44

    POL-PDLD: Landau - Beim Abbiegen mit Leichtkraftrad kollidiert

    Landau (ots) - Am 24.09.2025 befuhr gegen 22:05 Uhr eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin die Cornichonstraße in Landau. Sie wollte nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Hierbei schätzte sie den Abstand zu einem entgegenkommenden 17-jährigen Leichtkraftradfahrer falsch ein und kollidierte mit diesem. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war allerdings nicht ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:44

    POL-PDLD: Bornheim - Geldbörse aus Bücherei entwendet - Zeugen gesucht

    Bornheim (ots) - Im Tatzeitraum (18.09.2025 - 23.09.2025) gelangten unbekannte Täter über ein Fenster in die Bücherei in der Straße "In den Weppen" in Bornheim. Entwendet wurde unter anderem ein Geldbeutel. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 22:24

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    Bad Bergzabern (ots) - Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Bad Bergzabern vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich (falscher Polizeibeamter) handeln könnte. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren