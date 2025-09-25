PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Hagenbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (24.09.)auf Donnerstag (25.09.) schlugen bisher unbekannte Täter die Scheibe einer Tankstelle in der Friedenstraße ein. Die Täter flüchteten anschließend mit einem silbernen Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer kann Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen? Zeugen sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth

Telefon 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

