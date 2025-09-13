Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Person führt Messer in Mainzer Straßenbahn mit sich.

Mainz (ots)

Am Samstagmittag, den 13.09.2025 gegen 12:22 Uhr, wurde durch einen Fahrgast in einer Mainzer Straßenbahn ein 26-jähriger Mann gemeldet, der sichtbar ein Steakmesser in der Hand hielt. Kurz nach der Meldung verließ der Mann die Straßenbahn an einer Haltestelle im Ortsteil Mainz-Mombach und legte sich in einer nahegelegenen Bushaltestelle auf den Boden. Der Mann konnte hier durch die Polizeikräfte widerstandslos festgenommen werden. Da gegen den 26-jährigen, wohnsitzlosen Mann ein Haftbefehl vorlag, wurde dieser durch Polizeikräfte in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden durch den Mann keine Personen verletzt oder bedroht.

