Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Frontalzusammenstoß mit zwei beteiligten Fahrzeugen und leicht verletzten Unfallbeteiligten

Mainz, L423 zwischen Budenheim und Mainz (ots)

Am Samstag, den 06.09.25 gegen 11:40 Uhr, kam es auf der L423 zwischen Budenheim und Mainz zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw`s. Der 29jährige BMW Fahrer befuhr die L423 aus Richtung Mainz kommend in Fahrtrichtung Budenheim. Aus Unachtsamkeit geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß hierbei mit dem entgegenkommenden, 44 jährigen VW Bettle Fahrer frontal zusammen. Hierbei wurden an beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurden diese ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Verkehrsunfalls wurde die L423 für ca. eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr musste kurzzeitig über die Hauptstraße umgeleitet werden.

