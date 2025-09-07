Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden- ca. 80.000 EUR

Mainz (ots)

Mainz, K10 zwischen Budenheim und Finthen Am Sonntag, den 07.09.2025 gegen 16:08 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden. Der 19-jährige Fahrer befuhr mit einem hoch motorisierten PKW die K10 in Fahrtrichtung Mainz-Finthen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte an einer Fahrbahnverengung mit Betonblöcken. Durch die Kollision wurden die Airbags ausgelöst und am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Aufgrund des grob verkehrswidrigen Verhaltens wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

