PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden- ca. 80.000 EUR

Mainz (ots)

Mainz, K10 zwischen Budenheim und Finthen Am Sonntag, den 07.09.2025 gegen 16:08 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden. Der 19-jährige Fahrer befuhr mit einem hoch motorisierten PKW die K10 in Fahrtrichtung Mainz-Finthen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte an einer Fahrbahnverengung mit Betonblöcken. Durch die Kollision wurden die Airbags ausgelöst und am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Aufgrund des grob verkehrswidrigen Verhaltens wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 1: pimainz1@polizei.rlp.de
PI Mainz 2: pimainz2@polizei.rlp.de
PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2025 – 07:50

    POL-PDMZ: Verkehrsunfall in Mainz-Weisenau - Fahrradfahrer schwer verletzt

    Mainz (ots) - Am Freitag, den 18.07.2025, gegen 19:30 Uhr ereignete sich in Mainz-Weisenau ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 20-jährige PKW-Fahrer und der 23-jährige Fahrradfahrer befuhren in dieser Reihenfolge den Heiligkreuzweg in Fahrtrichtung Hohlstraße. An der Kreuzung zur Göttelmannstraße kam es an der dortigen ...

    mehr
  • 07.07.2025 – 19:51

    POL-PDMZ: Verkehrsbehinderungen durch überschwemmte Fahrbahnen Bereich Nieder-Olm

    Nieder-Olm (ots) - Aufgrund der starken Niederschläge kam es zu z.T. erheblichen Verkehrsbehinderungen durch überschwemmte Straßenabschnitte im Bereich Nieder-Olm. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Auf der L401 zwischen Nieder-Olm und Saulheim, Höhe Eulenmühle musste über mehrere Stunden der Verkehr geregelt werden, da das Wasser hier knietief auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren