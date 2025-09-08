Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen in der Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum Montag, 08.09.2025, nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt 12 Fahrzeuge im Bereich des Drususwalls, wobei u.a. Fahrzeugteile abgerissen und großflächig zerkratzt wurden. Der Sachschaden dürfte sich im mittleren, fünfstelligen Bereich bewegen. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden, es wurden jedoch eine Vielzahl von Spuren gesichert.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell