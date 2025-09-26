POL-PDLD: Landau - Durchfahrtsverbot in der Speyerbachstraße kontrolliert
Landau (ots)
Am Vormittag des 25.09.2025 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Durchfahrtsverbot in der Speyerbachstraße in Landau kontrolliert. Innerhalb von 30 Minuten konnten 10 Fahrzeugführer kontrolliert werden. Davon mussten drei Fahrzeugführer mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro belegt werden, da sie die Straße widerrechtlich befuhren. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.
