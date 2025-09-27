Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schlägerei zwischen Busfahrer und Fahrgast

Landau (ots)

Ein leicht verletzter Busfahrer ist das Resultat einer körperlichen Auseinandersetzung am Busbahnhof in Landau. Am Freitagnachmittag wollte ein 36-jähriger Mann gegen 15:00 Uhr am Busbahnhof in Landau in einen Bus einsteigen. Da der 36-jährige jedoch zu aggressiv war, wurde ihm die Mitfahrt verwehrt. Hiernach beleidigte der 36-jährige den Busfahrer und ging zu einem anderen Bus. Auch bei diesem wurde ihm aufgrund seines aggressiven Verhaltens die Mitfahrt verwehrt. Nachdem der 36-jährige die Weiterfahrt des Busses verhinderte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Busfahrer und dem 36-jährigen Mann. Hierbei wurde der Busfahrer leicht verletzt. Dem 36-jährigen wurde im Anschluss ein Platzverweis erteilt. Zudem wurden gegen den 36-jährigen mehrere Strafverfahren eingeleitet.

