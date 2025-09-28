PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Feuer

Jockgrim (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde die Polizei Wörth zu einem Brand auf dem Schulhof der Grundschule in Jockgrim gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter auf dem Gelände befindliches Baumaterial anzündeten, wodurch an diesem ein Schaden von rund 100 Euro entstand. Eine Gefahr für umliegende Gebäude, insbesondere das Schulgebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugen des Vorfalles möchten sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Wolff, L.

Telefon: 07271-92210
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
