Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen - Brand einer Garage

Essingen (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 19:00 Uhr in der Luitpoldstraße in Essingen zu einem Brand einer Garage. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die genaue Brandursache konnte bisher nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Durch den Brand entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Philipp Schmidt
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

