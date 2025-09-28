PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Ohne Kennzeichen und Führerschein unterwegs! Germersheim, Frühlingstraße Samstag, 27.09.2025, 18:00 Ihr

Germersheim (ots)

Bei der Streifenfahrt am Samstag, gegen 18:00 Uhr konnte in der Frühlingstraße in Germersheim ein Kleinkraftrad (Roller) ohne erforderliches Versicherungskennzeichen festgestellt werden. Auf die Anhaltezeichen der Polizei reagierte der Rollerfahrer nicht und wollte stattdessen flüchten. Bei der Verfolgung machte der Roller wegen eines technischen Defekts schlapp. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Roller keinen gültigen Versicherschutz und der jugendliche Fahrzeugführer zudem auch keinen erforderlichen Führerschein für sein Gefährt hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Markus Weber, Polizeihauptkommissar

Telefon: 07274-9581610
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

