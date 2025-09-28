Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt in Germersheim Germersheim, Josef Probst Straße Samstag, 27.09.2025, um 22:20 Uhr

Germersheim (ots)

Einer Streife der Polizei Germersheim fiel am Samstagabend ein Pkw auf, der stark in Schlangenlinie vorausfuhr und fast sogar einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw streifte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizeistreife Alkoholgeruch bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,04 Promille. Der Fahrzeugführer musste mit zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt. Und zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell