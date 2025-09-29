PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Trunkenheit im Verkehr - 2,65 Promille

Landau (ots)

Am 28.09.2025 wurde gegen 16:30 Uhr der Polizei Landau durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer eine PKW-Fahrerin mit einer äußerst unsicheren Fahrweise gemeldet. Auch soll sie zwei rote Ampeln überfahren haben. Die 58-Jährige konnte in der Neustadter Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für die unsichere Fahrweise dürfte sich mit ihrer Alkoholisierung begründen lassen. Ein Alkoholtest ergab einen Wer von 2,65 Promille. Daher wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch wurde ihr Führerschein sichergestellt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

