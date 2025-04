Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Waldbrand am Sternberg schnell unter Kontrolle

Kleve (ots)

Am heutigen Samstag (5. April 2025) gegen Viertel vor zwei am Nachmittag wurde der Löschzug Süd (Materborn / Reichswalde) zu einem Waldbrand in der Nähe des Sternbergs alarmiert. Eine Spaziergängerin hatte im Waldstück zwischen Sternberg und Gruftstraße ein Bodenfeuer entdeckt und die Feuerwehr gerufen.

Der genaue Brandort war zunächst unklar, da es eine kurze Zeit dauerte, bis die Spaziergängerin den vereinbarten Treffpunkt erreicht hatte, um die Einsatzkräfte einzuweisen. Mehrere Löschfahrzeuge drangen parallel in den Wald ein, sodass der Brandort schließlich lokalisiert werden konnte. Es brannte eine Fläche von etwa 100 m² direkt an einem Waldweg. Das Feuer wurde mit Löschwasser aus den Fahrzeugtanks zunächst eingedämmt. Um den Brand endgültig zu löschen, wurde schließlich eine etwa 400 Meter lange Schlauchleitung zur Gruftstraße verlegt. Dort musste ein Unterflurhydrant auf der Kreuzung zur Heldstraße verwendet werden, und Auto- und Motorradfahrende mussten die Leitung über Schlauchbrücken überqueren. Nachdem die Brandstelle ausreichend gewässert worden war, konnte die Schlauchleitung zügig wieder abgebaut werden.

Wahrscheinlich wurde der Brand durch eine achtlos weggeworfene Zigarette verursacht. Nicht zuletzt wegen der momentanen Trockenheit weist die Feuerwehr noch einmal auf das gesetzliche Rauchverbot im Wald zwischen März und Oktober hin.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell