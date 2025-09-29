PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Edenkoben, K6 - Stoppschild missachtet

Edenkoben, K6 (ots)

Vermehrt kommt es an den Anschlussstellen bei Edenkoben zu Verkehrsunfällen, weil Autofahrer, die die A65 verlassen und auf die K6 Richtung Edenkoben oder Venningen wollen, das Stoppschild an der dortigen Einmündung missachten. Aus diesem Grund wurde gestern Nachmittag (28.09.2025, 16.10 Uhr bis 16.50 Uhr) eine Verkehrskontrolle durchgeführt und acht Autofahrer sanktioniert, die sich regelwidrig verhielten. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

