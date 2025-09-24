Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Senior bei Feuerwehreinsatz tot in der Wohnung aufgefunden - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes am gestrigen Dienstagabend (23. September) in der Lagemannstraße haben die Einsatzkräfte einen toten Mann gefunden.

Bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr ging kurz vor 21:00 Uhr ein Notruf ein. Demnach soll es in einer Wohnung des Mehrparteienhauses zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Bereits wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte in der Wohnung. Hierbei stellten sie fest, dass Essen auf dem Küchenherd angebrannt war und es dadurch zu der Rauchentwicklung kam. Ein Feuer war nicht entstanden. In einem angrenzenden Raum fanden die Feuerwehrleute dann einen leblosen Mann vor. Im weiteren Verlauf stellte der eingesetzte Notarzt den Tod der Person fest. Es handelte sich um den 73-jährigen Wohnungsinhaber. Ersten Einschätzungen zu Folge ist der Mann nicht durch eine Rauchgaseinwirkung verstorben. Hinweise auf Fremdeinwirkungen waren ebenfalls auf den ersten Blick nicht feststellbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Todesursache abschließend bestimmen zu können. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Mann das Essen zubereiten wollen und ist danach verstorben. Im Anschluss kam es dann zu dem Anbrennen des Essens.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell