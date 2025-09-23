Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannter entwendet Kupfer von Baustelle - und kehrt Stunden später nochmal zurück - #polsiwi

Siegen (OT Bürbach) (ots)

Am Sonntagabend (21.09.2025) ist Zeugen in Bürbach eine noch unbekannte Person aufgefallen, die von einer Baustelle an der Unteren Dorfstraße Kupfer gestohlen hat.

Gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Auf der Baustelle wurde zuvor ein Mann mit Fahrrad und Anhänger wahrgenommen. Als er den Zeugen sah, flüchtete er in Richtung Kaan-Marienborn.

Der unbekannte Täter hatte jedoch offenbar noch nicht genug Beute gemacht. Am Montagmorgen kehrte er zurück. Gegen 7:30 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Zuvor hatte der Mann augenscheinlich Schrott in seinen Anhänger geladen. Beim Erblicken der Zeugen flüchtete er per Fahrrad. Den Anhänger ließ er zurück. Die Polizisten stellten diesen umgehend sicher.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- 45 bis 50 Jahre alt - ca. 1,85m groß - schlank - hellblaue Jacke - schwarze Mütze - weiß-gelbes Fahrrad

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt weitere Hinweise unter der 0271/7099-0 entgegen.

