Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrzeug auf Parkplatz zerkratzt - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Auf dem Marktplatz in Bad Berleburg ist am Freitagmittag (19.09.2025) ein Fahrzeug zerkratzt worden. Dadurch entstand hoher Sachschaden.

Die Besitzerin hatte ihren Audi gegen 12:30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als sie nach einer Viertelstunde zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen langen Kratzer auf der Beifahrerseite fest. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2.000 Euro.

Hinweise auf einen Verursacher gibt es bislang nicht. Die Kriminalpolizei sucht daher nun nach Zeugen, die sich unter der 02751/909-0 melden können.

