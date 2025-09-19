Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach einem Radfahrer, der am Donnerstagvormittag (18.09.2025) nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger in Siegen-Weidenau geflüchtet ist.

Zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr war ein 40-Jähriger zu Fuß mit seinem Hund auf einem parallel zur Giersbergstraße verlaufenden Feldweg unterwegs. Auf Höhe einer Bank kam ein Radfahrer von hinten, überholte den Fußgänger und touchierte ihn am Rücken. Der Mann stürzte daraufhin und zog sich nicht unerhebliche Verletzungen zu.

Der Radfahrer hielt noch an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Der Fußgänger konnte den Flüchtigen wie folgt beschreiben:

- männlich - schwarzes Fahrrad - neongelbes Shirt mit schwarzer 19 auf dem Rücken

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell