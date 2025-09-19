Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte hängen 50er-Schild über 30er-Schild - #polsiwi

Freudenberg (OT Oberheuslingen) (ots)

In Freudenberg-Oberheuslingen haben unbekannte Täter in der Heuslingstraße ein 50er-Schild über einem 30er-Schild befestigt.

Ein Zeuge meldete sich am Donnerstagmorgen (18.09.2025) gegen 7:20 Uhr auf der Leitstelle der Polizei. Kurioser Zusatz: In der Heuslingstraße stand zu dieser Zeit ein Blitzer, der den Verkehr mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kontrollierte.

Die alarmierten Polizeibeamten entfernten das 50er-Schild umgehend und nahmen eine Strafanzeige wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell