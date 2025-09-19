PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte hängen 50er-Schild über 30er-Schild - #polsiwi

Freudenberg (OT Oberheuslingen) (ots)

In Freudenberg-Oberheuslingen haben unbekannte Täter in der Heuslingstraße ein 50er-Schild über einem 30er-Schild befestigt.

Ein Zeuge meldete sich am Donnerstagmorgen (18.09.2025) gegen 7:20 Uhr auf der Leitstelle der Polizei. Kurioser Zusatz: In der Heuslingstraße stand zu dieser Zeit ein Blitzer, der den Verkehr mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kontrollierte.

Die alarmierten Polizeibeamten entfernten das 50er-Schild umgehend und nahmen eine Strafanzeige wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 09:38

    POL-SI: 35-Jähriger bei Wildunfall verletzt - #polsiwi

    Burbach (OT Gilsbach) (ots) - Am Donnerstagmorgen (18.09.2025) ist ein 35-Jähriger bei einem Wildunfall auf der L 723 bei Burbach-Gilsbach leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 6 Uhr mit seinem PKW in Fahrtrichtung Wilden unterwegs, als ein Hirsch plötzlich auf die Fahrbahn trat. Der PKW erfasste das Tier frontal. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen ins ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 09:34

    POL-SI: Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Unfall - #polsiwi

    Siegen (OT Bürbach) (ots) - Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagabend (18.09.2025) bei einem Unfall mit seinem Pedelec leicht verletzt worden. Gegen kurz nach 22 Uhr befuhr der junge Mann die Obere Dorfstraße in Siegen-Bürbach in Fahrtrichtung Untere Dorfstraße. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr in den rechten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren