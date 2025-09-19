PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Unfall - #polsiwi

Siegen (OT Bürbach) (ots)

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstagabend (18.09.2025) bei einem Unfall mit seinem Pedelec leicht verletzt worden.

Gegen kurz nach 22 Uhr befuhr der junge Mann die Obere Dorfstraße in Siegen-Bürbach in Fahrtrichtung Untere Dorfstraße. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr in den rechten Straßengraben. Dort blieb er liegen. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und alarmierte die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest verlief positiv. Der 17-Jährige kam aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

