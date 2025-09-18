PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 43-Jähriger mit gefälschtem Führerschein angehalten - Ermittlungen gegen Beifahrer wegen illegalen Aufenthaltes - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde am Mittwochmittag (17.09.2025) in Wilnsdorf einen polnischen Sprinter samt Anhänger angehalten. Die Kontrollstelle befand sich auf der L722 zwischen Wilnsdorf und Wilden.

Das Fahrzeug war mit einem 43-Jährigen und einem 36-Jährigen besetzt.

Bei der Kontrolle händigte der 43-Jährige den Beamten einen augenscheinlich gefälschten Führerschein aus. Dieser war angeblich durch die russische Föderation ausgestellt worden.

Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Auch den 36-jährigen Beifahrer erwartet ein Strafverfahren. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht der illegalen Beschäftigung und des illegalen Aufenthaltes in Deutschland. Er wurde der zuständigen Kriminalpolizei in Weidenau zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen laufen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 10:18

    POL-SI: LKW fährt gegen Hauswand - Fahrer flüchtet - #polsiwi

    Freudenberg (OT Lindenberg) (ots) - Am Mittwochvormittag (17.09.2025) ist ein LKW-Fahrer nach einem Verkehrsunfall in Freudenberg-Lindenberg geflüchtet. Der Mann wollte gegen 10:00 Uhr auf dem Hof einer Firma in der Straße "Alte Eisenstraße" wenden. Beim Rangieren beschädigte er die Hauswand. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte einen lauten Knall und konnte den LKW noch bei seiner Flucht beobachten. Der Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren