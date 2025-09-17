Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht KIA nach Berührung zwischen Auto und Fahrrad - 12-Jähriger stürzt und verletzt sich leicht #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am frühen Dienstagabend (16.09.2025) kam es im Bereich des Kreisverkehres Eiserfelder Straße/ L531 (Auffahrt zur HTS) zu einer Berührung zwischen einem weißen KIA und dem Fahrrad eines 12-Jährigen. Der 12-Jährige stürzte daraufhin. Der KIA setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Ersten Erkenntnissen nach wollte der Junge den Kreisverkehr zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich der Fußgängerfurt queren. Dazu stieg er von seinem Fahrrad ab und wartete, bis keine Fahrzeuge mehr kamen. Er passierte den ersten Teil der Fahrbahn und bleib auf der nächsten Fußgängerfurt stehen. Möglicherweise ragte das Rad des Fahrrades ein wenig über die Furt hinaus, denn als ein weißer KIA vorbeifuhr gab es eine Berührung zwischen diesem und dem Fahrrad des Jungen. Der Lenker schlug aufgrund der Kollision um, wodurch der 12-Jährige stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Eine Dame mit einem schwarzen KIA hielt an und half dem Jungen.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen. Die Polizei bittet insbesondere die Dame mit dem schwarzen KIA sich bei der Polizei zu melden. Außerdem nimmt das Verkehrskommissariat Hinweise zu dem Fahrer oder der Fahrerin des weißen KIA unter der 0271/7099-0 entgegen.

