Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 2. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen nach versuchtem Tötungsdelikt in Kreuztal - 32-jähriges Opfer verstorben

Kreuztal (ots)

Nachdem am Samstag (13.09.2025) ein 32 Jahre alter Mann in Kreuztal lebensgefährlich verletzt wurde, ist dieser in der Nacht auf Dienstag (16.09.2025) aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstorben. Die Ermittlungen der Mordkommission der Polizei Hagen zur Klärung der Tathintergründe dauern an. Weitere Auskünfte können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben werden. (rst)

   - Ursprungsmeldung vom 13.09.2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6116987

   - 1. Fortschreibung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6118109

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

