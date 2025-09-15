PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 45-Jähriger wollte helfen - Stattdessen beschädigt er zwei Autos und versucht zu flüchten #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Samstagabend (13.09.2025) ist es zu einem skurrilen Verkehrsunfall in der Straße "Am Spielacker" in Bad Berleburg gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach war eine 48-jährige Ford-Fahrerin gegen 20:40 Uhr auf der Straße "Am Spielacker" unterwegs. Sie wollte rückwärts in Richtung der Straße "Am Sengelsberg" fahren. Aufgrund der Dunkelheit und der Tatsache, dass ein Bus von hinten kam, fühlte sich die 48-Jährige zunehmend unsicherer.

Ein 45-Jähriger, der in dem Bus war, erkannte die Situation scheinbar und eilte der Frau zur Hilfe. Der 45-Jährige nahm auf dem Fahrersitz Platz, um den Focus der Dame an die Seite zu fahren. Allerdings touchierte er dabei einen geparkten BMW und einen geparkten VW. Der Mann fuhr das Auto dennoch an die Seite. Anschließend wollte er in Richtung Wald flüchten. Vier Zeugen hinderten ihn daran und hielten ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Beamten fest.

Der Grund für den Fluchtversuch dürfte recht schnell klar gewesen sein. Der 45-jährige hilfsbereite Mann war alkoholisiert. Ein Alkoholvortest bestätigte dies. Daher musste er die Beamten auf die Polizeiwache nach Bad Berleburg begleiten. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizisten.

Der entstandene Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 23.000 Euro.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat übernimmt die weitere Bearbeitung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 13:09

    POL-SI: 19-jähriger Krad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt #polsiwi

    Erndtebrück-Schameder (ots) - Am Sonntagabend (14.09.2025) ist es auf der B62 zwischen Erndtebrück und Schameder zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach war ein 19-Jähriger gegen 20:00 Uhr mit seiner KTM von Erndtebrück in Richtung Schameder unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam er nach rechts von ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:07

    POL-SI: Einbrecher entwenden Bargeld und Schmuck - #polsiwi

    Siegen (OT Meiswinkel) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (13.09.2025) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Sonnenwinkel in Siegen-Meiswinkel eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsam Zutritt zum Haus. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Dabei entwendeten sie Bargeld und Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren