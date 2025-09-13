Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen - Versuchtes Tötungsdelikt in Kreuztal: Mann wird schwer verletzt

Kreuztal (ots)

Am Samstag (13.09.2025) kam es in Kreuztal zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Etwa gegen 12.30 Uhr hielten sich zwei Männer im Umfeld einer Sportanlage in der Moltkestraße auf, als einer der Männer ein Messer hervorholte und gegen den anderen einsetzte. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Durch eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei einen tatverdächtigen Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Das Opfer wurde durch den Angriff schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission eingerichtet. Weitergehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (rst)

