Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ladendieb greift 58-Jährigen an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am Mittwochabend (10.09.2025) ist es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Känerbergstraße in Weidenau gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach beobachtete ein 58-jähriger Ladendetektiv einen jungen Mann, wie dieser Lebensmittel unter seiner Oberbekleidung verstaute. Als der junge Mann den Laden ohne zu bezahlen verlassen hatte, sprach der 58-Jährige ihn an. Daraufhin schlug er diesen, sodass er flüchten konnte.

Sofort hinzugerufene Polizisten fahndeten nach dem jungen Mann. Allerdings erfolglos. Der Detektiv beschreibt den Dieb wie folgt:

   - männlich
   - Ca. 20-25 Jahre alt
   - Ca. 180 cm groß
   - Trägt einen Kinnbart
   - Trug einen beigen Kapuzenpulli, die Kapuze trug er auf dem Kopf
   - Und eine beige Hose

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zu der flüchtigen Person machen kann meldet sich bitte unter der 0271/7099-0 bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

