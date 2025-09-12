PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW gerät in Vollbrand - Ursache unklar - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Donnerstag (11.09.2025) auf Freitag (12.09.2025) ist die Polizei gegen 02:00 Uhr zu einem Brand in die Wallhausenstraße alarmiert worden.

Auf einem Parkplatz stellten die Beamten einen Mercedes fest, der in Vollbrand stand.

Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen, so dass keine Gefahr für umstehende Gebäude und PKW bestand.

An dem Fahrzeug entstand ersten Einschätzungen nach Totalschaden.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271 / 7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

