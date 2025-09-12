Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall sorgt für Sperrung der K42 - #polsiwi

Bad-Berleburg (ots)

Am Donnerstagabend (11.09.2025) ist es in den frühen Abendstunden zu einem Verkehrsunfall auf der K42 zwischen Wingeshausen und Jagdhaus gekommen.

Ein 31-Jähriger war gegen 17:20 Uhr samt Viehanhänger aus Richtung Wingeshausen in Richtung Jagdhaus unterwegs, als ihm in einer Linkskurve plötzlich ein Opel Meriva auf seiner Fahrspur entgegenkam. Trotz seines Versuchs, der 24-jährigen Opel-Fahrerin auszuweichen, ließ sich ein Zusammenstoß nicht vermeiden.

Durch den Zusammenstoß wurden die 24-Jährige und ihr 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide PKW waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 21.000 Euro.

Die K42 blieb im Bereich der Unfallörtlichkeit zwei Stunden voll gesperrt.

Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat übernommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell