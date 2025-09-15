Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 10-jähriges Mädchen rennt auf die Straße und wird von Auto erfasst #polsiwi

Netphen-Dreis-Tiefenbach (ots)

Am frühen Freitagmorgen (12.09.2025) ist es auf der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach zu einem folgenschweren Unfall gekommen, bei dem ein 10-jähriges Mädchen verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen nach war eine 19-jährige Twingo-Fahrerin gegen 06:55 Uhr auf der Siegstraße in Richtung Netphen unterwegs. Im Bereich einer Ampel lief plötzlich und unvermittelt ein Kind auf die Fahrbahn, obwohl die Fußgängerampel rot zeigte. Die Twingo-Fahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision. Die 10-jährige wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die 19-jährige erlitt einen Schock. An dem Fahrzeug entstand ersten Schätzungen nach ein Schaden von rund 5000 Euro. Warum das Mädchen trotz Rotlicht zeigender Ampel auf die Straße lief, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen die, die das Kreuztaler Verkehrskommissariat übernommen hat.

