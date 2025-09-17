Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte entwenden Zigaretten - Ein Täter wurde gestellt - Zwei flüchten #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (16.09.2025) ist es zu einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Wenschtstraße in Geisweid gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach lenkte ein unbekannter Täter die Kassiererin gegen 17:45 Uhr ab, während zwei weitere Männer Zigaretten entwendeten. Der Unbekannte, der die Kassiererin ablenkte, und ein weiterer unbekannter Täter konnten flüchten. Ein 32-Jährger konnte gestellt werden. Bei ihm sind bei einer anschließenden Durchsuchung Zigaretten im Wert von rund 150 Euro in der Bekleidung gefunden worden. Ersten Ermittlungen nach sind ca. genauso viele von dem flüchtigen Täter geklaut worden. Die Beamten nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen. Nach weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Wache wieder verlassen. Gegen die drei Männer ermittelt nun das Siegener Kriminalkommissariat. Hinweise zu den beiden Flüchtigen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

