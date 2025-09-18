Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Couragierter Zeuge stoppt flüchtigen Ladendieb - Polizist bei Widerstand verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochmittag (17.09.2025) ist die Polizei zu einem Supermarkt in die Känerbergstraße in Siegen gerufen worden.

Gegen 13 Uhr fiel ein 39-Jähriger bei einem Ladendiebstahl auf. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Stockweg. Ein Mitarbeiter des Supermarkts verfolgte den Täter. Als der 39-Jährige den Streifenwagen erblickte, setzte er seine Flucht über einen Fußgängerweg in Richtung der Straße "Auf den Hütten" fort. Die Polizisten nahmen ebenfalls fußläufig die Verfolgung des Mannes auf.

Ein couragierter Zeuge bemerkte die Situation und stellte sich dem Ladendieb in den Weg. Er versuchte, ihn festzuhalten. Dabei schlug der 39-Jährige gegen den Kopf des Zeugen. Der Dieb konnte seine Flucht jedoch aufgrund des beherzten Eingreifens des Zeugen nicht mehr fortsetzen.

Den Polizisten gelang es, den Mann zu Boden zu bringen. Er leistete erheblichen Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der 39-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und kam mit auf die Polizeiwache in Weidenau.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell