Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: LKW fährt gegen Hauswand - Fahrer flüchtet - #polsiwi

Freudenberg (OT Lindenberg) (ots)

Am Mittwochvormittag (17.09.2025) ist ein LKW-Fahrer nach einem Verkehrsunfall in Freudenberg-Lindenberg geflüchtet.

Der Mann wollte gegen 10:00 Uhr auf dem Hof einer Firma in der Straße "Alte Eisenstraße" wenden. Beim Rangieren beschädigte er die Hauswand. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte einen lauten Knall und konnte den LKW noch bei seiner Flucht beobachten.

Der Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Unfallverursachers laufen und werden durch das Verkehrskommissariat in Siegen geführt.

