Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Festnahme nach Verdacht des Missbrauchs einer Jugendlichen + Scheiben eingeschlagen + Einbruch in Schule + Ausländerfeindliche Parolen gerufen +

Giessen (ots)

Gießen: Festnahme nach Verdacht des Missbrauchs einer Jugendlichen

Die Gießener Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 33-jährigen Mann aus Jamaika wegen des Verdachts, eine 14-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Zeugen hatten am Montagabend (15.09.2025) gegen 20:45 Uhr am Lahnufer, in der Nähe der Unterführung "Heuchelheimer Straße", Hilferufe vernommen. Sie beobachteten, wie ein Mann aus einem Gebüsch trat und davonlief. Kurz danach kam eine aufgelöst wirkende Jugendliche aus dem Gebüsch. Die beiden Zeugen, bei denen es sich um eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten in ihrer Freizeit handelte, reagierten direkt und folgten dem Mann. Sie stellten den 33-Jährigen und verständigten den Polizeinotruf. Während der ersten Befragung gab die 14-Jährige an, sich mit dem Mann zunächst unterhalten zu haben. In dem Gebüsch sei es dann zum sexuellen Übergriff gekommen. Ein Rettungswagen brachte die 14-Jährige zur ärztlichen Untersuchung in eine Klinik. Beamte der Polizeidirektion Gießen nahmen den in Gießen wohnenden Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Dienstagnachmittag (16.09.2025) die Vorführung beim zuständigen Amtsgericht. Ein Richter erließ Untersuchungshaftbefehl. Der 33-Jährige sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Gießen: Scheiben eingeschlagen

Ein Dieb schlug in der Zeit von Sonntag (14.09.2025), 23:00 Uhr bis Montag (15.09.2025), 05:30 Uhr in der Memeler Straße eine Scheibe eines grauen Audi S5 ein. Er ließ einen Geldbeutel mitgehen, der in einer Ablage verstaut war. Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 07:45 Uhr zerstörte ein Unbekannter eine Scheibe eines grauen VW Touran, der in der Straße "Kugelberg" parkte. Der Täter durchsuchte das Handschuhfach, blieb jedoch ohne Beute. In beiden Fällen erbittet die Gießener Polizei Hinweise unter Tel.: 0641 7006-3555.

Gießen: Einbruch in Schule

Einbrecher verschafften sich Zutritt zur Alexander-von-Humboldt-Schule im Gleiberger Weg, nachdem sie zuvor mehrere Scheiben zerstörten. Im Gebäude schlugen sie eine weitere Scheibe ein und durchwühlten eine Kiste. Beute machten sie keine. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag (12.09.2025), 17:00 Uhr bis Montag (15.09.2025), 06:35 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kripo Gießen zu melden (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: Ausländerfeindliche Parolen gerufen

Gegen 20:15 Uhr bemerkten Zeugen am Montagabend (15.09.2025) in der Fröbelstraße in Gießen zwei Männer, die ausländerfeindliche Parolen riefen. Die beiden Männer trugen zwei Deutschland-Fahnen und hörten Marschmusik, als sie in Richtung Philosophenwald gingen. Einer der beiden wird als circa 35 Jahre alt, schlank, mit blonden Haaren und Tarnhose beschrieben. Der andere Mann wurde auf 45 - 55 Jahre alt geschätzt und hatte ebenfalls eine schlanke Statur. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall und den beiden beschriebenen Personen nimmt die Gießener Kriminalpolizei telefonisch unter 0641 7006-6555 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell