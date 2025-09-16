Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Vorletzter Öffnungstag des Polizeioldtimer-Museum mit Neuzugang

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Spektakulärer Neuzugang im Polizeioldtimer Museum Marburg Attraktionen, Neuzugang und vieles mehr am 21. September

Wer noch einmal automobile Kulturgeschichte live erleben möchte, hat am Sonntag, 21. Sept., die vorletzte Gelegenheit in diesem Jahr dazu. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können die weit über 110 historischen Polizeifahrzeuge kostenlos besichtigt werden.

Die Marburger können zu diesem Museumstag einen weiteren spektakulären Neuzugang präsentieren. Sie konnten einen originalen Polizei-Sonderwagen (SW) der Polizei Nordrhein-Westfalen für die Nachwelt erhalten. "Der Thyssen TM 170, so die offizielle Bezeichnung, ist ein Prototyp des Polizei-Sonderwagen 4 aus dem Jahre 1979 und war zuletzt Spezialeinsatzkommando (SEK) in Essen im Einsatz. Er kam bereits im letzten Jahr im Originalzustand - und zwar auf Achse - ins Museum nach Marburg, kann aber nun erstmals besichtigt werden", so der Vorsitzende.

Das Museum befindet sich an der Kreisstraße 69 in Richtung des Stadtteils Cyriaxweimar (Cyriaxstr. 103), der Eintritt ist frei. Weitere Infos zum Museum und seinen aktuellen Veranstaltungen samt einer Anfahrtsskizze auf www.polizeioldtimer.de

Infos zum Museumstag am 21. September 2025:

https://polizeioldtimer.de/events/museumsoeffnung-am-21-september-2025

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell