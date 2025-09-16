Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch am Nachmittag + Tresor gestohlen + Baumaschinen geklaut + Diebstahl auf Baustelle + In unbewohntes Haus eingestiegen + In Garage bedient + Rassistische Parolen gerufen +

Altenstadt: Einbruch am Nachmittag

Zwei Einbrecher drangen am Samstagnachmittag (13.09.2025) zwischen 14:00 Uhr und 14:40 Uhr durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Tannenweg in Altenstadt ein. Sie durchsuchten verschiedene Räume. Ob die Täter etwas mitgehen ließen ist bislang nicht bekannt. Zeugen, denen zwei Männer mit Kapuzenpullovern und dunklen Hosen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Kefenrod: Tresor gestohlen

Im Zeitraum zwischen Sonntag (07.09.2025), 02:30 Uhr und Samstag (13.09.2025), 02:00 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Weningser Straße in Hitzkirchen. Dabei erbeuteten die Täter einen Tresor. Die Kriminalpolizei in Friedberg ermittelt und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen oder Fahrzeuge in Hitzkirchen aufgefallen? Hinweise werden telefonisch unter 06031 6010 entgegengenommen.

Ober-Mörlen: Baumaschinen geklaut

Im Laufe des vergangenen Wochenendes knackten Diebe das Schloss eines Baucontainers auf einer Baustelle in der Ober-Mörler Gaulskopfstraße. Sie stahlen mehrere Baugeräte und -maschinen im Wert von 10.000 EUR. Zeugen, die in der Zeit von Freitag (12.09.2025), 14:00 Uhr bis Montag (15.09.2025), 06:30 Uhr verdächtige Personen in der Nähe der Baustelle wahrgenommen haben, können sich unter Tel.: 06033 70430 an die Polizeistation Butzbach wenden.

Rosbach: Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle entlang der L 3204 bei Rodheim entwendeten Unbekannte eine Rüttelplatte und einen Rüttelstampfer. Außerdem brachen sie einen Baucontainer auf und stahlen eine Pumpe. Der Schaden wird auf 13.000 EUR geschätzt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag (12.09.2025), 15:00 Uhr bis Montag (15.09.2025), 07:20 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: In unbewohntes Haus eingestiegen

Zwischen Donnerstag (11.09.2025) und Montag (15.09.2025), 12:30 Uhr stiegen Einbrecher in ein unbewohntes Haus in der Bad Vilbeler Friedrich-Ebert-Straße ein. Nach bisherigem Stand blieben die Täter ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kripo entgegen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: In Garage bedient

Am Montagnachmittag (15.09.2025) betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 14:10 Uhr die Garage eines Grundstücks in der Hassia-Straße in Butzbach. Aus dem darin parkenden weißen Chevrolet stahl er unter anderem Münzgeld, eine Sonnenbrille und eine Digitalkamera. Zeugen sahen den Mann und sprachen ihn an, woraufhin er in Richtung Hoch-Weiseler-Straße ging. Er wird als 175 cm groß, mit schwarzen kurzen Haaren, Vollbart und dunklem Teint beschrieben. Der Dieb trug ein violettes oder blaues Basecap, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und führte einen blauen Rucksack mit sich. Zeugen, denen die beschriebene Person aufgefallen ist oder die Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten die Butzbacher Polizei unter Tel.: 06033 70430 zu kontaktieren.

Friedberg: Rassistische Parolen gerufen

Zeugen fiel am Montagabend (15.09.2025) gegen kurz vor 22:00 Uhr in der Dieffenbachstraße ein Mann auf, der rassistische Parolen rief. Sie verständigten die Polizei. Eine Streife der Polizeistation Friedberg traf den beschriebenen Mann, einen 30-jährigen Friedberger, an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Friedberger wieder entlassen. Gegen ihn ermittelt nun der Staatsschutz der Kriminalpolizei.

