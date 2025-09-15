Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen aus dem Lahn-Dill-Kreis: Zeugenaufruf nach Übergriff auf Katzenfurter Kirmes

Giessen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung auf der Kirmes in der Brückenstraße in Katzenfurt sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen kam es am Sonntag (14. September) gegen 00.55 Uhr im Festzelt zu einem Streit, in dessen Verlauf die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einen 21-Jährigen nach draußen verbrachten. Dabei und auch auf den Festplatz soll es dann zu einem Übergriff auf den jungen Mann gekommen sei, so dass dieser leicht verletzt wurde.

Wer hat von dem Streit im Festzelt etwas mitbekommen?

Wer hat den Vorfall im Festzelt und/oder auf dem Festplatz beobachtet?

Hinweise erbitten die Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0.

Sabine Richter, Pressesprecherin

